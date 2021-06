Deel van bruine vloot mag zaterdag weer varen: "Duistere dagen achter ons"

De Grote Beer is niet het enigste schip van de vloot dat in Franeker ligt. Naast de gele driemaster ligt de 'Amore Vici'. Italiaans voor 'De Liefde Overwint'. Schipper Erik Hulsman heeft de coronacrisis overwonnen, mede door de liefde voor zijn schip.

Het kriebelt

Hulsman kan bijna niet wachten. "Maar helaas moet dat wel voor we weer loskunnen. We hadden boekingen staan en die gaan niet door, maar we kunnen zo snel geen andere regelen. Het duurt altijd wel even. Het is geen restaurant waar je naar binnen loopt. Maar toch, in juli beginnen we weer. Het begint nu ook enorm te kriebelen als je dat mooie weer erbij krijgt. We gaan weer."