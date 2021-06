SC Heerenveen neemt afscheid van een deel van de technische staf

Talan was sinds 2019 assistent bij het eerste van SC Heerenveen. De 49-jarige oud-international speelde acht jaar in het eerste van de club. In 2010 werd hij jeugdtrainer bij de club. Ook was hij hoofd jeugdopleiding bij Heerenveen. De club gaat nog met Talan om tafel over een nieuwe rol binnen de organisatie.

Hennie Spijkerman (70) verlaat de club na twee jaar. Keeperstrainer Raymond Vissers was sinds 2016 in dienst bij Heerenveen.