Schiermonnikoog bang voor gaswinning bij Borkumse Stenen

In dat ontwerpbesluit gaswinning N05-A staat dat het Nederlandse bedrijf ONE-Dyas een productieplatform in zee wil plaatsen in het natuurgebied Borkumse Stenen.

Kwetsbare natuur

Het productieplatform en de boorputten moeten op en bij kwetsbare natuur komen. Dat is volgens de gemeente in strijd met beloftes van het ministerie van Economische Zaken. In 2014 schreef minister Kamp: "Indien er een specifieke reden is om het gas uit een klein veld niet te winnen, zoals bijvoorbeeld schade aan de natuur, dan zal gaswinning daar niet plaatsvinden."

Burgemeester Ineke van Gent over de nieuwe plannen: "Schiermonnikoog ligt in het best beschermde en internationaal belangrijkste natuurgebied van Nederland. Toch wordt dit gebied keer op keer bedreigd door gasboringen en kabels. Er wordt steeds een beslissing genomen tégen de natuur en vóór economische belangen. Natuur en een vrije horizon laten zich niet uitdrukken in geld, maar zijn wel goud waard."

Dringend, moreel en maatschappelijk beroep

De gemeente is van mening dat het ministerie de belofte van Kamp nu heeft geschonden met de plaatsing in de Borkumer Stenen. Het college van Schiermonnikoog vindt gaswinning niet meer van deze tijd en in strijd met de klimaatdoelen.

Schiermonnikoog doet dan ook een dringend, moreel en maatschappelijk beroep op Den Haag en ONE-Dyas om af te zien van gaswinning naast het UNESCO Werelderfgoed.