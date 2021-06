Operatie Friese Vlag: Marten van Kammen ging van Ierland naar Spanje

Het was een hele stap voor hem: van De Westereen naar Dublin. "Maar het was ook een avontuur. Ik dacht: ik woon hier al zo lang, ik moet daar ook maar eens kijken. Ik heb tussen 1999 en 2004 in Ierland gewoond."

Voor de liefde naar Spanje

In Ierland ontmoette hij echter zijn toekomstige vrouw. "Zij was in Ierland voor een cursus Engels. Ze kwam uit Spanje vandaan en heeft mij ook meegenomen naar Spanje. Daarvoor hebben we nog wel een paar jaar digitaal contact gehad. Daarna durfde ik het wel aan." Marten verhuisde naar Spanje, trouwde daar in 2004 en met zijn vrouw adopteerde hij een zoon, die intussen 12 jaar oud is.

Op dit moment werkt Marten bij zijn vrouw in de kliniek. "Zij is dierenarts. Ik help met de honden en katten. We werken samen met een kattenopvang, Amigat: we maken zieke katten weer beter. Dat is mooi werk." Sinds kort is hij ook drone operator. Hij heeft een cursus gevolgd om piloot te worden van drones onder de vijf kilo. Een bedrijf opzetten wil nu met de crisis nog niet heel vlot, maar de eerste klus is al wel binnen.

Aan de 'groene kust'

Het bevalt Marten goed in Spanje. Ze wonen in een appartement in Santander, een stad die vergelijkbaar is met Leeuwarden. Ze wonen op ongeveer 20 minuten lopen van het strand, maar ook vlakbij een park. "Santander is een stad aan de 'groene kust' van Spanje. We hebben hier stranden en rotsen. Daar groeien planten op, daarom wordt het ook de groene kust genoemd."