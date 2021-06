Plan natuurclubs: samenwerken bij investering van 1 miljard euro

Als je de biodiversiteit weer terug wilt krijgen, kun je dat niet alleen aan de natuurorganisaties overlaten, vinden die organisaties zelf.

Zo maakt Bakker duidelijk: "Wij hebben hier iedereen bij nodig. Dit is ook een visie waar wij in zeggen dat het niet alleen aan de natuur is, zoals in het oude natuurnetwerk waarin geprobeerd wordt om alle biodiversiteit te redden in de natuurgebieden. Voor de komende tien jaar moeten we het ook zoeken in al die 'dooraderingen', al die mooie lanen en alle natte plekjes in het landschap. Die moeten allemaal meedoen om het op te lossen en daar wordt ons hele landschap mooier van."