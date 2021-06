Thialf krijgt opnieuw uitstel in zonnepaneel-kwestie: ook onderzoek naar stroken isolatie

De velenging gaat in op voorwaarde dat de zonnepanelen tot december niet worden gebruikt. De zonnepanelen moesten vorig jaar juni al worden uitgeschakeld, anders was Thialf niet meer verzekerd. Het gevaar zit 'm in de combinatie met het isolatiemateriaal in het dak.

Tweede optie

In december werd er al een proef uitgevoerd met een nieuwe toplaag met brandkerende kwaliteiten. Maar Thialf kijkt nu ook naar een optie voor 'compartimentering.' Dat houdt in dat niet het hele dak wordt vervangen, maar dat er stroken in het dak worden aangebracht waar ander isolatiemateriaal in zit. Daarmee zou de kans op een volledige brand ook 'aanmerkelijk verkleind' worden, zo schrijft Thialf.