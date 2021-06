Hoe kan het dat zo vaak schepen op bruggen varen op vaarweg Lemmer-Delfzijl?

Wat hoort u van de schippers nadat ze een ongeluk veroorzaken?

"We horen met name dat ze toch een beetje verrast werden. een tafelbrug, zoals bij Aduard, gaat in z'n geheel omhoog bijvoorbeeld. Dan is het heel lastig om in te schatten of je er wel of niet onderdoor kunt."

"En onlangs met de Gerrit Knolbrug in Groningen, dat waren twee Tsjechische schippers. Die brug heeft twee hoge onderdelen voor fietsers en wandelaars, die stonden op de elektronische kaart. Maar van de lage brug stonden de gegevens niet op de kaart. Die is aangevaren. Dan moet je goed uitkijken, maar er zat dus ook een fout op de elektronische kaart."

Hoe kan zoiets?

"Ook daar is geen standaard voor. Er worden diverse kaartsystemen gebruikt. Ik weer niet waarom het er deze keer niet op staat. Dat kan ik ook niet nagaan. Maar nu weten we het en passen we het aan. Dat is bij alle ongelukken zo. We zien wat er is gebeurd en wat er er aan kunnen doen. Zo langzamerhand kun je wel zeggen dat op deze vaarweg de meeste ongelukken van heel Nederland gebeuren."