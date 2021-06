Lees, zie en hoor meer over Omrop Fryslân radio in het online magazine 'Alles wat der spilet'

Radio zit in ons DNA

Radio zit in het DNA van de nieuwe presentatoren van Underweis (16.00-18.00 uur) Eric Ennema en Jan Dirk de Haan. In het tijdschrift vertellen ze over het terugkeren naar die eerste liefde en de magie van radio. En wat we van het nieuwe programma kunnen verwachten.

Muzikale dorpsplein

Noardewyn is al jaren het muzikale dorpsplein van Fryslân en heeft veel betekend voor artiesten en muzikanten. Verschillende muzikanten, zoals Adri de Boer en Wiebe Kaspers, vertellen in het magazine wat Noardewyn voor ze heeft betekend. Het programma is er elke werkdag tussen 18.00 en 19.00 uur.