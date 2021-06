Marrekrite heeft het drukker: recreanten vliegen het water op in coronatijd

Het watersportseizoen begint op gang de komen en de bootjesmensen gaan eropuit. Maar Marrekrite is niet enkel bezig met deze lopende zaken.

Gigantische operatie

Directeur Lourens Touwen van Marrekrite vertelt dat vooral het aanpakken van de ligplaatsen in Fryslân een enorme opgave is. "We hebben een kleine 35 kilometer aan ligplaatsen hier. Een groot deel is inmiddels duurzaam vervangen. We zijn nu met de restanten bezig, maar daar zijn we de komende jaar ook nog wel mee bezig."

Daarna moet alles er weer goed bij liggen. "Maar we zitten nog wel in een gigantische operatie. We zijn echt overal en nergens bezig. We hebben ook zo'n 300 locaties en 600 objecten in beheer."