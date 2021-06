GGD Fryslân ontslaat medewerker die privégegevens filmde en deelde

Volgens GGD Fryslân heeft onderzoek uitgewezen dat de gegevens niet verhandeld zijn. Alle betrokken personen zijn intussen op de hoogte gesteld. Volgens de GGD hebben 30 mensen de gegevens gezien via Snapchat.

Uitzendkracht op vaccinatie

De medewerker was aan het werk voor GGD Fryslân via een uitzendbureau. Hij deed werk voor vaccinatie-afspraken. De gegevens die op Snapchat stonden, waren namen, het geslacht en de planningsstatus van de zeven personen.

Nadat het bekend werd, is de GGD-account van de medewerker per direct geblokkeerd. De persoon is na onderzoek ontslagen.