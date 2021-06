Aantal coronapatiënten in Friese ziekenhuizen daalt verder

Van de 42 coronapatiënten die nu in de Friese ziekenhuizen liggen, liggen er 17 op de intensive care. Dat is een minder dan afgelopen vrijdag.

Op de andere afdelingen gaat de daling harder: daar ging het van 22 naar 15.

In de drie noordelijke provincies liggen in totaal 70 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Daarvan komen er 13 uit andere regio's.