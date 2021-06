Sipke Hulshoff wordt trainer van Feyenoord onder 21

"Voor mij waren er twee redenen om voor Feyenoord te kiezen", zegt Hulshoff op de clubwebsite van de Rotterdammers. "Ten eerste blijft Feyenoord een topclub en is dit daarom een prachtig avontuur. Daarnaast kijk ik ook uit naar de hernieuwde samenwerking met Arne Slot."

Hulshoff was eerder jeugdtrainer bij Cambuur en Groningen. Bij de Leeuwarders werd Hulshoff later assistent-trainer. Toen werkte hij ook al met Arne Slot, die volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord is. In 2016 waren Hulshoff en Slot zelfs een poosje samen hoofdtrainer bij Cambuur, na het ontslag van Rob Maas.

Al lang met jonge talenten aan het werk

Technisch directeur Frank Arnesen is blij dat Hulshoff kiest voor Feyenoord. "Sipke werkt al ruim twintig jaar als trainer in het betaald voetbal en heeft een aanzienlijk deel van zijn carrière met jonge talenten gewerkt."

Volgens Arnesen moet Hulshoff met de talentvolle groep spelers ervoor zorgen dat Feyenoord onder 21 binnenkort in de eerste divisie speelt. "Daar zo snel mogelijk in terecht komen is en blijft het doel voor onze beloften."