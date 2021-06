Justitie komt vandaag met eisen in zaak-Ultegra

Niet alle eisen komen dinsdag meteen. Dat was wel het plan, maar een van de verdachten is er dinsdag niet bij. Het gaat om de rechterhand van de hoofverdachte. Hij zou dinsdagochtend vanaf de gevangenis naar de rechtbank worden gebracht, maar dat transport was niet goed geregeld. Hij hoort daarom woensdag pas zijn eis. Vanaf donderdag doen de advocaten van de verdachten hun verhaal.

De kringloopwinkel in Oosterwolde is volgens justitie het hoofdkantoor van de bende, die internationaal opereerde. De verdachten zijn vorig jaar februari opgepakt. De politie deed toen zeventien invallen op diverse locaties. Daarbij werden veertien verdachten opgepakt, van wie er nog drie vast zitten. De anderen mochten hun proces in vrijheid afwachten.

Hoofdverdachte ontkent

De hoofdverdachte is een man van 35 jaar uit Oosterwolde. Hij ontkende vorige week dat hij een rol speelde in de zaak. "Ik had niets te maken met wapens, het enige wat ik gedaan heb is bemiddelen", zei hij.