Onderzoekers: kruidenrijk gras helpt vogels, koeien en boeren

Bij het onderzoek waren ook de agrarische collectieven in Fryslân betrokken. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. "En we zijn met de boeren het veld in geweest, om te kijken hoe je kruidenrijk grasland inpassen in je bedrijf. Met de resultaten van dit onderzoek hopen we dat meer boeren aan de slag willen."

De boeren die interesse hebben, hebben vaak veel vragen, vertelt Jansma. "Hoe leg ik het aan? Hoe beheer ik het? Hoe zorg ik ervoor dat de kruiden erin blijven?" Hij heeft wel wat tips: "Begin met een kleiner stuk land. Maai de randen van het perceel een keer niet. Begin daar te experimenteren."