Grote verschillen bij geluid F-35: overlast kan omlaag, volgens deskundige

Een andere verklaring die ik heb genoemd, maar niet gedeeld wordt door Defensie: omdat dit toestel bepaalde stealtheigenschappen moet hebben, bestaat de romp uit een groot aantal vlakke vlakken. Het toestel is niet heel mooi rond, zoals de F16 bijvoorbeeld. Door al die vlakken is de luchtweerstand veel slechter en daardoor heb je veel meer power nodig om in de lucht te blijven."

Wat was de eerste reactie van Defensie op uw bevindingen?

"Ik heb uit die hoek niet zo gek veel commentaar gehoord. Hun houding is meer: laten we eerst eens aanhoren wat die Muchall te vertellen heeft. Dan gaan we erover nadenken en kijken of hij vergissingen heeft gemaakt of er onduidelijkheden zijn. Ze hebben zich, wat dat betreft, heel rustig gehouden."

Omwonenden zijn kritisch, onder andere over de geluidsisolatie van hun huizen. Die zou niet genoeg zijn tegen het geluid van de F-35.

"Daar bestaat inderdaad de vrees, omdat dat ding zoveel meer lawaai maakt, dat zij ook veel meer herrie in huis gaan krijgen. Het blijft natuurlijk wel een feit: als Defensie zegt dat ze normen niet gaan overschrijden, dan zal de geluidsbelasting in de woningen ook niet toenemen."