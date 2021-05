Topdrukte bij wildbeheerders om reekalfjes te beschermen

Het werk is nodig, want de wildbeheerders denken dat er zo'n 90 reeën zijn in Oudega en omgeving. En omdat het op de wandelpaden steeds drukker wordt met natuurliefhebbers en honden, zoeken de reeën liever het hoge gras op.

Met schuine banen door het hoge gras

Dit voorjaar treffen ze het, want door het natte weer zijn de boeren later, is het gras hoger en zijn de reekalfjes al wat groter. "Als de kalfjes heel klein zijn, blijven ze passief liggen, wat voor groot apparaat er ook op ze afkomt. Als ze groter zijn proberen ze vaker om er vantussen te gaan en is hun overlevingskans groter."

Biesma loopt met schuinve banen door het hoge gras. Het is spannend, want in klein balletje reekalf in het hoge gras zie je zomaar over het hoofd. Als een volwassen ree voor hem oversteekt, wordt Biesma extra alert. "Als hier een volwasssen wijfje blijft staan, zijn de kalfjes niet ver weg. Ze kunnen in dit stuk van de wei liggen, maar ook iets verderop. Je moet er goed om denken dat je er niet op gaat staan."

Reeën verstoppen de kalfjes het liefst in hoog gras, zodat ze minder snel gezien worden door roofbeesten.