Harlingen heeft weer een burgemeester: 62-jarige Ina Sjerps beëdigd

Sjerps heeft al in veel steden in Nederland gewerkt, in 2018 was ze gemeentesecretaris in Rotterdam.

De strijd voor gelijkheid is de rode draad door haar carrière. Daarom vindt ze het 'extra' leuk dat ze de eerste vrouwelijke burgemeester van Harlingen wordt. "Sociaaleconomisch ligt er in Harlingen een heel interessante opgave", zo zegt Sjerps.