Kunsthistoricus Huub Mous verbaast zich over de gesloten deuren van Fries Museum voor Jentsje Popma

"Alle lof voor de organisatoren van deze tentoonstelling", zegt Huub Mous. "Maar we hebben een Fries Museum voor de Friese cultuur en daar hoort de kunst bij. En dan is het raar dat niemand op het idee voor kwam om dat voor Jentsje Popma te organiseren."

Eerder zei directeur Kris Callens dat ze in het Fries Museum geen tentoonstelling over Popma zouden doen. "Waarom zou ik dat doen?", zei hij toen. Volgens Mous zou dat wel moeten omdat Popma veel betekend heeft voor de naoorlogse kunst. "Hij was vooraanstaand en heeft een heel oeuvre neergezet. Als eerbetoon zou je dat al moeten doen, maar bij het Fries Museum hebben ze de oren en ogen dicht. Ze willen blockbusters, maar de Friese kunstenaars vergeten ze. Ik vind het hoogst merkwaardig."

Bril eens schoonmaken

Mous vindt het ook vreemd dat de gedeputeerde er niets over zegt. "De provincie geeft iets van drie miljoen subsidie, laten ze daar de glazen wassen. Wel als er op het Zaailand Leeuwarder letters van daken moeten voor de glazenwasser, worden die betaald. Laat mevrouw Poepjes eens de bril van directeur Kris Callens schoonmaken. Wel miljoenen geven, maar ze doen vrijwel niets voor de Friese kunstenaars. De taak van het museum is bewaarder, behoeder en toonder van de Friese kunst en cultuur. Popma wordt honderd, daar hebben we er niet zoveel van."

Popma heeft niet alleen monumentaal werk gemaakt, maar ook schilderijen. Volgens Mous is zijn kwaliteit 'bêst genôch' om er aandacht aan te geven. "Het gaat me ook om de toekomst, dat er wel een podium is voor de Friese kunstenaar. Dertien jaar geleden heb ik een tentoonstelling gemaakt en daarna was er grote stilte."