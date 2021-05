Wijnjeterperschar: een ondergrondse waterstroom

Wat in deze aflevering vooral opvalt, is het grote verscheidenheid aan natuurgebied in het Wijnterperschar. Natte heide, droge heide, blauwgrasland, hooiland en bos, je komt het er allemaal tegen. Het is ook een natuurgebied dat het grotendeels moet hebben van arme, mineraalrijke grond en dat is ook goed te zien aan de bloemen en kruiden die je er kunt vinden. Met boswachter Manon van Wesel zoeken we er een aantal op.

Boswachter Manon van Wesel legt het uit.