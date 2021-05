Oom Mühren in de SportCast: "In Volendam had niemand dit verwacht"

"Dit voelde je wel aankomen, dit verraste mij totaal niet," zegt Geert van Tuinen in de SportCast. Maar in Volendam is de verwondering groot dat Robert Mühren terugkomt zegt stadionspeaker, en oom, Jack Mühren. "In Volendam had echt niemand dit verwacht."

Verslaggever Andor Faber weet dat Cambuur de spits graag wilde houden: "Mühren kon bij Cambuur bijna drie ton verdienen. De spelersbegroting is zo'n drie miljoen euro, dus dat is een tiende deel. Dat geeft wel aan dat Cambuur heel ver wilde gaan voor hem."