Mobiele schaapskooi beschermt schapen tegen wolf; Elsloo heeft de primeur

Binnen een dag kunnen twee personen de hele schapenkooi verplaatsen en weer opbouwen. Zo wil It Fryske Gea zes of zeven keer per seizoen verhuizen. De kudde overnacht in de kooi met de herder en de honden. In de nacht zijn ze veilig voor wolven. En bescherming is noodzakelijk. Vorig jaar zijn van de kudde van It Fryske Gea negen schapen verloren gegaan door een wolf.

"Ze lagen over het hele terrein", zegt herder Hilde Groen. "Het is heel naar om de schapen zo terug te vinden en om ze uit de Tjonger te moeten vissen. Ze hebben een nare dood en dat is jammer."