VIDEO: Studenten maken tegels over de betekenis van vrijheid

Studenten van het Friesland College in Leeuwarden maakten 500 tegeltjes met tekeningen en teksten over vrijheid. Die zijn deze maandag onthuld door commissaris van de Koning Arno Brok. In het kader van 75 jaar vrijheid kwam het initiatief voor de muur. De vraag was: wat betekent vrijheid voor jongeren? Studenten van de mbo-opleiding gingen ermee aan de slag.