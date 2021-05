Criminele organisatie uit Brabant zat achter Leeuwarder drugslab

De rechtzaak tegen R. en een groep andere verdachten is op dit moment aan de gang. Het Leeuwarder drugslab kwam daarbij vandaag aan bod.

In telefoongesprekken die zijn afgeluisterd heeft de hoofdverdachte het over diefstal. Uit het lab werd vijfhonderd liter aan grondstof voor drugs gestolen, vlak voordat de politie er een inval deed. Op tapes is te horen dat er volgens Martien R. "500 liter B-olie gepakt is, die klaarstond." Volgens justitie is B-olie codetaal voor bmk, een grondstof voor het maken van amfetamine.

Leeuwarder verantwoordelijk

De criminele organisatie van Martien R. ging er vanuit dat een man uit Leeuwarden verantwoordelijk is voor de diefstal en dat hij ook de politie getipt heeft over het lab. De Leeuwarder zou ook betrokken zijn geweest bij het drugslab. Dat is te horen op de telefoontaps.

Na de inval van de politie heeft burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden de loods een half jaar gesloten.