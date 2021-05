Leerlingen krijgen boek als aandenken voor hun examen

"Het was een mooi afwisselend examen met drie teksten. Een over de agrarische sector, een over feestwagens en een over een dichter. Er zat voor iedereen wel wat bij", zegt docent Fries Tjeerd Kooistra van Liudger. En volgens de leerlingen was het goed te doen.

In Burgum doen maar liefst 54 leerlingen examen in Fries. "Dat dat er zoveel zijn, komt omdat we het als examenvak aanbieden als een moderne vreemde taal, dus naar Duits of Frans kun je ook je moedertaal kiezen. Het zou mooi zijn als andere scholen dat ook doen."