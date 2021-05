Burgemeester Buma laat twee drugspanden in Leeuwarden sluiten; ook loods in Miedum dicht

De Spoorstraat moet drie maanden dicht blijven en de Wismastate een halfjaar. Met deze erbij gerekend zijn dit jaar 15 woningen in de gemeente gesloten op last van burgemeester Buma.

Eind mei is ook een loods aan de Canterlandsweg in Miedum gesloten. Eerder dit jaar was daar een drugslaboratorium aangetroffen met grondstoffen voor de productie van methamfetamine. De loods is voor zes maanden gesloten.