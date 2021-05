Drie tips om digitale boeven te slim af te zijn

2. Gooi een controlelijntje uit

Oplichters spelen in op je emotie, vooral wanneer het mooie aanbiedingen of je kinderen betreft. "Ik zou altijd een controlelijntje open gooien", geeft Ate als tip. "Stel je krijgt een sms'je van je zoon of dochter die in geldnood verkeert. Bel dan even of het klopt. Of bel met je bank wanneer je een mailtje krijgt over een verlopen pinpas. Vaak ontdek je dan al dat er iets niet klopt."