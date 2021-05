Ziekenhuizen kunnen aantal coronabedden afschalen nu de besmettingen dalen

Zondag lagen er in heel Nederland 1.327 mensen met corona in het ziekenhuis. Eind april lagen er nog 2.700 corona-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het lijkt zo langzamerhand tijd om het aantal coronabedden af te schalen.

Langzamerhand afschalen

In ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen bijvoorbeeld, zijn ze druk bezig met de voorbereidingen om de corona-afdeling om te vormen tot een unit, die onderdeel kunnen worden van een andere afdeling. Bij Nij Smellinghe in Drachten gaat het aantal IC-bedden vanaf dinsdag terug van 6 naar 4. Het aantal verpleegbedden op de corona-afdeling blijft wel 8.

Eerst op vakantie

Het is niet zo dat de ziekenhuizen met het afschalen van de coronazorg direct de gewone zorg weer gaan opschalen. De druk op het verplegend personeel is erg groot. Deze mensen moeten eerst de kans krijgen om op vakantie te kunnen.