Leraren en leerlingen blij dat ze weer naar school mogen; "de sociale contacten heb ik gemist"

Teamleider Jannechien Van der Kooi legt uit dat ze nu al open kunnen. "We kunnen snel schakelen en we kijken naar wat het beste voor de leerlingen is en we houden daarbij zorg en aandacht voor de medewerkers. We zijn heel blij dat de kinderen weer op school zijn en dat we niet meer hybride onderwijs hoeven te geven."

"We hebben als school gezegd: we gaan ervoor. Het kan, we hebben brede gangen en de ventilatie is in orde En de examenleerlingen zijn al niet meer op school. De kinderen kunnen in een vast lokaal zitten, dat maakt het makkelijker. En de medewerkers die zich er niet prettig bij voelen, kunnen nog vanuit huis lesgeven."

Als de leerlingen door school lopen, moeten ze nog wel een mondkapje op.