Defensie: "Alle medewerkers die met Chroom-6 hebben gewerkt, krijgen compensatie"

Wat is Chroom-6?

Chroom is in metaal, dat wordt gebruikt voor het verchromen van ijzer. Doel hiervan is om te voorkomen dat het ijzer roest. Lange tijd werd het daarom verwerkt in verf. Vooral in de jaren '70 en '80 werd er veel met deze verf gewerkt bij Defensie, maar ook bij andere organisaties.

Chroom-6 is gevaarlijk voor de gezondheid. Bij het spuiten van deze verf komt de schadelijke stof in de lucht en kan worden ingeademd. Blootstelling aan Chroom-6 kan onder andere leiden tot longkanker en COPD.