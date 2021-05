Leeuwarder gemeenteraad beslist woensdag over toekomst Zalen Schaaf: grote kans voor Schaaf Blijft!

De raad was diep verdeeld over de drie voorgestelde plannen. Herontwikkeling Speelmanskwartier - de voorkeur van het college -, Agora en Schaaf Blijft! konden allen niet op een meerderheid rekenen. Daar is nu echter verandering in gekomen.

Grootste partij PvdA, dat voorkeur geeft aan het plan-Agora, heeft als tweede keuze Schaaf Blijft!, meldt de partij aan de lokale omroep LEO Middelsé. Ook GroenLinks zal het collegevoorstel niet steunen. Doordat CDA, VVD en D66 het collegevoorstel blijven steunen, kan alleen Schaaf Blijft! een meerderheid verwachten.

De sociaaldemocraten lijken met de tweede keuze voor Schaaf Blijft!, andere partijen te willen verleiden ook de keuze te maken voor Agora. CDA, D66 en VVD geven op dit moment aan sowieso niet af te wijken van hun keuze en achter de uitkomst van de prijsvraag te blijven staan.

Hiermee lijken alle seinen op groen lijken te staan voor het plan-Schaaf Blijft! in Beweging van Bobby Veenstra en Steven de Jong. Al is het nog vroeg, weet ook FNP-fractievoorzitter en groot voorstander van het plan, Jan Willem Tuininga. "De FNP is optimistisch, maar juicht niet voordat de hamer valt."