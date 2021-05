Trajectcontrole op N381 levert al ruim 17-duizend boetes op

De trajectcontrole op de N381 werkt sinds begin december vorig jaar. Nog altijd zijn er veel automobilisten niet alert op de aangekondigde controle op dit traject. Maar liefst 17.134 mensen reden te snel.

Staatskas spekken

Bij de trajectcontrole tussen Oldeberkoop en Nijeholtpade trapte de afgelopen vier maand 1635 automobilisten het gast net iets te ver in. De staatskas werd het meest gespekt in Amsterdam. Meer dan 125-duizend mensen werden beboet op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht.

Minder boetes

In vergelijking met vorig jaar kregen minder mensen een boete in de bus. In de eerste vier maanden van 2020 mocht het CJIB 614-duizend boetes versturen. Dit jaar waren dat er 554-duizend.