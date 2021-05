Nij Beets krijgt meeste regenwater van heel Nederland

'Ik kom út Fryslân, myn moaie Fryslân. It liket krekt oft dêr de sinne altyd skynt.' Volgens het bekende liedje hebben we hier in Fryslân altijd mooi weer. Maar niets is minder weer. In de top 5 van plaatsen in Nederland met het meeste regenwater staan Nij Beets en Harlingen op nummer 1 en 2.