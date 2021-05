Beyers Naudé moet eerst praktische puzzel oplossen voordat leerlingen weer kunnen komen

Over de zelftesten is de rector kritisch. "Het is niet verplicht. In de kantine hebben we een loket voor koffie en thee. Daar kunnen leerlingen twee keer per week gratis een zelftest halen. Maar we handhaven er niet op. Er zijn leerlingen en ouders die bezwaren hebben tegen een test, dus daarom zijn er geen sancties. We hebben bovendien de mankracht niet om te controleren."

Een jaar om snel te vergeten

Terugkijkend op het afgelopen jaar kan de rector niet anders dan concluderen dat het een jaar is om snel te vergeten. "Er is zoveel gebeurd en leerlingen hebben enorm veel schade opgelopen. Maar het is afgelopen jaar wel heel duidelijk geworden dat onderwijs veel meer is dan alleen maar toetsen en cijfers. Vooral de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen staat nu veel meer centraal."