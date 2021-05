Izore: "Een foute corona-uitslag heeft enorme consequenties"

De verkeerde testuitslagen kwamen van testmachines van het medisch laboratorium Izore in Leeuwarden. Anne-Marie van Elsacker legt uit wat er mis ging. "In de Friese ziekenhuizen staan apparaten voor een sneltest wanneer een patiënt niet kan wachten op de reguliere PCR-test. Eén van die apparaten heeft niet goed gefunctioneerd voor de positieve uitslagen."

Verkeerde grafiek

Volgens Van Elsacker kwam de fout aan het licht toen een patiënt positief werd getest, maar niemand in zijn directe omgeving positief bleek te zijn. "We zijn daarna dieper gaan zoeken en toen bleek het niet te kloppen. We moeten een soort grafiekje aflezen. Bij dit apparaat was het grafiekje dubieus."

Tot nog toe lijkt de schade beperkt te zijn, verwacht ze. "Tot nu toe hebben we tien personen gevonden, bij wie we een verkeerde testuitslag hebben gegeven." Izore verwacht dat mensen die voor 25 mei getest zijn, geen verkeerde uitslagen hebben gekregen, voor de zekerheid wordt de komende tijd onderzocht of dat zo is.

Onder de pet

Naar aanleiding van de verkeerde testuitslagen is nu in alle Friese ziekenhuizen de testmethode aangepast. "Bij een negatieve uitslag, vertrouwen we het apparaat. Bij een positieve uitslag gaat het lab nog eens extra testen", legt Van Elsacker uit.

Izore heeft er geen moment aan gedacht om deze fout onder de pet te houden. "Dit soort informatie delen we juist met collega's, zodat iedereen er alert op is dat dit kan gebeuren."