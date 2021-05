'Kakkers' zorgen voor overlast op terrassen: "Op dat volk zitten we hier niet te wachten"

Korte vakanties in Fryslân populair

"Toch is het positief dat mensen hier weer heen willen", zegt Albert Hendriks. Nu er bijvoorbeeld weer negatief nieuws over de vakanties in Griekenland was, merkt Hendriks dat direct in het aantal boekingen voor vakantie naar Fryslân.

Het gaat dan met name om de kortere vakanties. "Mogelijk omdat mensen de optie open willen houden om ook nog naar het buitenland te gaan, als dat veilig genoeg is."