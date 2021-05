Gaat jouw favoriete evenement deze zomer door? Bekijk het op onze kaart

Wadopera

Ook de Wadopera is een van de grotere evenementen die het aandurft gewoon door te gaan. In september wordt bij de zeedijk bij Paesens-Moddergat de Wadopera fan Peter Grimes opgevoerd. "Wij houden vast aan 2000 bezoekers per avond. We zitten buiten in de wind, buitendijks. Als het ergens kan, dan is het hier." zegt producent Arnoud Oosterbaan.

Wel hebben ze diverse coronascenario's klaarliggen en is er goed contact met de overheden. Zo houden ze bijvoorbeeld de optie open om bij de ingang sneltesten te doen.

Zoals het nu lijkt is er veel te doen eind augustus en september, mar de organisatie van de Wadopera merkt deze concurrentie niet in de kaartverkoop. "We hebben bijna 8000 kaarten verkocht. Wat we wel merken is dat er grote vraag is naar faciliteiten zoals tribunes. We moeten snel beslissen."