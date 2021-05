Metaaldetectormannen zoeken scherven van zonnepanelen

In de omgeving is wel materiaal gevonden dat afkomstig was van de brand, zegt Zagema. "Mijn buren hebben een stukje glas van een zonnepaneel gevonden. Dus er is een kans dat er iets ligt."

Er wordt niets gevonden. De beide mannen hebben veel gehoord, maar een zonnepaneel was het zeker niet. De Haan: "We komen graag terug als het gras van het land is. Om dan te kijken wat er onder de grond ligt." De kans dat het een schat is, is klein, zegt Nijboer. "Het zijn bijna altijd stukjes blik. Maar soms heb je geluk."

Iets terug doen voor de boeren

Dat is ook een van de redenen dat ze hun diensten aanbieden, zegt De Haan. "We willen graag wat terugdoen voor de boeren en landeigenaren. We mogen bijna altijd wel het land op om te zoeken. Nu kunnen we zo iets terugdoen."

Met een gerust hart kan het gras nu gemaaid worden. "Het staat hoog", zegt Zagema. "Maar als ik het weghaal, haal ik het zeker nog uit elkaar om te zien of er nog glas in zit. Je moet het goed controleren."