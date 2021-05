Meerdere patiënten in MCL hoorden 'per ongeluk' dat ze corona hadden

De verkeerde testuitslagen kwamen van twee testmachines, van het medisch laboratorium Izore in Leeuwarden. Volgens het ziekenhuis gaat het 'voor zover nu bekend' om tien patiënten, die een positieve uitslag kregen terwijl ze het virus niet hadden.

De fout is alleen gemaakt bij mensen die een positieve uitslag hebben gekregen. In alle gevallen dat er een negatieve testuitslag gekomen is, was die uitslag wel betrouwbaar. Dat meldt het laboratorium Izore.

Positieve sneltest opnieuw testen

Bij alle patiënten die opgenomen worden in het Leeuwarder ziekenhuis MCL, wordt met een sneltest vastgesteld of ze besmet zijn met het coronavirus. Andere ziekenhuizen in Fryslân gebruiken dezelfde methode.

Naar aanleiding van de verkeerde testuitslagen is nu in alle Friese ziekenhuizen de testmethode aangepast. Als de patiënten in eerste instantie positief testen, wordt er een nieuwe PCR-test gedaan. Zolang daar de uitslag niet van bekend is, worden ze in isolatie verpleegd. Als ze toch negatief zijn, kunnen ze naar een gewone verpleegafdeling.

Deze methode van sneltesten is alleen ingezet voor patiënten, en niet voor doktoren of andere medewerkers van het ziekenhuis, meldt het MCL.

Flater is 'emotioneel belastend'

Izore en het MCL zeggen dat ze het 'betreuren' dat dit gebeurd is. Voor patiënten is het 'emotioneel belastend' om te horen dat ze het coronavirus hebben, als dat achteraf niet zo blijkt te zijn. Het heeft effect gehad op directe familieleden, die soms in quarantaine moesten.

Het is nog niet duidelijk wat er precies mis is gegaan, zegt directeur Anne-Marie van Elsacker van Izore. Dat wordt nog onderzocht.

Reguliere PCR-test duurt te lang

De sneltest die gebruikt wordt, is een zogenaamde PCR-sneltest. In het ziekenhuis kan geanalyseerd worden of er sprake is van een coronabesmetting.

Dat de machines in Leeuwarden niet goed werkten, is volgens Van Elsacker snel aan het licht gekomen, doordat mensen daar zagen dat er een 'rare' uitslag was. Toen hebben ze van meerder patiënten de uitslagen van de sneltest in het laboratorium laten analyseren.

Dat niet alle monsters naar het laboratorium gaan, heeft te maken met de tijd die dat kost, zegt Van Elsacker. "Ze willen in het ziekenhuis graag snel weten of iemand wel of niet besmet is met het virus."

Mogelijk meer vals-positieve uitslagen

Het kan zijn dat er meer mensen zijn die 'per ongeluk' een positieve uitslag hebben gekregen. Izore verwacht dat mensen die voor 25 mei getest zijn, geen verkeerde uitslagen hebben gekregen, voor de zekerheid wordt de komende tijd onderzocht of dat zo is. "Voor de zekerheid wordt het onderzoek nog met twee weken uitgebreid", meldt Izore.

Patiënten die misschien wel opnieuw moeten worden getest, krijgen persoonlijk bericht van het MCL.