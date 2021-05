Containerschip botst op brug over N31: Duikers inspecteren schade

Het lijkt erop dat er niemand gewond geraakt is bij de aanvaring. Naar de oorzaak wordt nog onderzoek gedaan.

Niet verder varen

Het schip dat tegen de brug aanvoer, ligt nu in Burgum aan de wal, met een grote deuk in de romp. Rijkswaterstaat meldt dat inspecteurs eerst aan boord moeten komen om onderzoek te doen, voordat het weer verder mag varen.

Het gaat om een containerschip van 110 meter lang en 12 meter breed. Het was over het Prinses Margrietkanaal onderweg naar Delfzijl.

Brug niet beschadigd

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lijkt het erop dat de brug zelf niet beschadigd is geraakt. Duikers moeten maandag het water in, om te kijken of dat klopt.