Omrop TIP: Tranen om de Wheelie King

Wie was Ben? Wat is er precies gebeurd? En, wat laat hij achter? Voor de rubriek Ut it Libben (Uit het Leven), sprak Buro de Vries met zijn ouders, broers, schoonzusjes en tientallen vrienden. Het werd een aangrijpende radiodocumentaire over Ben, over zijn autisme, het pesten op de basisschool, zijn vriendschap, zijn onhandigheid, het ongeluk en de uitvaart. Maar boven alles over zijn passie voor de motor.

En dan is er ook nog het dilemma voor zijn broers, die ook motorrijden. En het schuldgevoel van de ouders: "Ik denk wel eens, waren we maar een gezin van basketballers geweest. Dan waren we nu nog compleet."