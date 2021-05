LIVE: Kerkdienst in Sint Clemenskerk in Nes op Ameland

In Fryslân vervallen veel kerkdiensten in verband met het coronavirus. Om Friezen toch een kerkdienst te kunnen laten meemaken, zendt Omrop Fryslân elke zondag live een dienst uit. Deze zondag komt de dienst vanuit de Sint Clemenskerk in Nes op Ameland. De kerkdienst begint om 10.00 uur.