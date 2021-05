Goede eerste week voor Sneker volleybalsters op Nations League: "Een grote eer"

Het toernooi is dinsdag begonnen. Bij zowel de mannen als de vrouwen doen zestien landen mee, die komende weken allemaal een keer tegen elkaar spelen. Daarna gaan de beste vier teams door naar de eindronde.

Maar liefst vijf Friese volleyballers, allemaal uit Sneek, zijn deze weken druk in Rimini: Hester en Marrit Jasper, Steven Ottevanger, Gijs van Solkema en Bennie Tuinstra komen voor Nederland uit op de Nations League. "Een grote eer", zegt Hester Jasper.

Ze hebben dan nog vier weken te gaan, maar tot nu toe viel het Jasper mee. "Voor mijn gevoel is het heel snel gegaan. En we winnen, het gaat goed met het volleybal. Tot nu toe geniet ik er alleen maar van."

Goede start

Het Nederlandse vrouwenteam heeft tot nu toe drie wedstrijden gespeeld, tegen België (3-0 winst), Duitsland (2-3 verlies) en Rusland (1-3 winst). "Een hele mooie wedstrijd, ik had niet verwacht dat we tegen de Russen zo goed zouden spelen", zegt Jasper. Het levert vooralsnog de vierde plek op de ranglijst op.

Jasper maakte in de eerste wedstrijden geen minuten. "Natuurlijk is het jammer dat ik op de bank zit, maar voor mij is het gewoon al een hele eer dat ik er bij ben."

Of ze nog in actie gaat komen, weet ze niet. "Ik hoop het, maar het is lastig te zeggen. Het wordt natuurlijk een lang toernooi, dus ik kan me haast niet voorstellen dat we vijftien wedstrijd met dezelfde speelsters doen."

Mannen staan negende

De mannen hebben ondertussen ook de eerste wedstrijden gespeeld. Er werd verloren van Rusland (1-3) en zaterdagmiddag was Japan met 2-3 te sterk. Daardoor staan nu mannen nu op de negende plek.

Het mannenteam speelt zondag opnieuw, dan is Iran de tegenstander. De vrouwen spelen maandag tegen Thailand.