Vrouwen SC Heerenveen lopen estafette om begroting rond te krijgen: "We dichten samen het gat"

"We zijn een jonge stichting met weinig vet op de botten, en dan nog corona eroverheen", legt voorzitter Jessica Roosenburg uit. De stichting heeft het financieel zwaar. "We zijn, anders dan de mannen, honderd procent afhankelijk van sponsorgelden."

Transfer- en opleidingsvergoedingen zijn voor de vrouwen van Heerenveen nog geen standaard, zegt Roosenburg. "Tiny Hoekstra, die bij ons opgeleid is, gaat nu naar Ajax. Voor haar super, en we gunnen het haar heel erg. Maar het is voor ons nul euro op de teller. We zijn daar wel dichtbij, ook qua opleidingsvergoedingen, maar dat is nu nog niet zo. Als de economie dan in elkaar klapt, dan merken we dat wel."

Van hoofdsponsor naar hoofdsponsor

Om nu toch geld op de bank te krijgen, wordt de Cashtafette georganiseerd. "We zijn met elkaar het gat aan het dichten", zegt Roosenburg. Dinsdag beginnen ze een tocht van 150 kilometer, van hoofdsponsor naar hoofdsponsor.

In estafette lopen vijftien teams van Barneveld naar Heerenveen. "Een knipoog naar volgend jaar, dan bestaat het vrouwenvoetbal in Heerenveen 15 jaar." Het doel is om 65 duizend euro op te halen. Tot nu toe is 51 procent daarvan binnen.