Fierljep- en kaatsbonden maken zich klaar voor wedstrijden

De eerste hoofdklasse kaatspartij wordt op 2 juli gehouden in Heerenveen. Als alle versoepelingen doorgaan zoals ze nu aangekondigd zijn, is de 'masters' daar de eerste partij waar de kaatsers de strijd weer kunnen aangaan. Of het een volledig wedstrijdseizoen zal worden, betwijfelt directeur Marco Hoekstra van kaatsbond KNKB. "Dat halen we niet helemaal in. Daarvoor missen we al te veel wedstrijden. Maar we proberen wel zoveel mogelijk te kaatsen."

Mogelijkheden voor de jeugd

De fierljeppers kunnen als het aan de bond ligt op 30 juni alweer in de stok klimmen. De fierljepbond wil zo snel mogelijk wedstrijden organiseren. Dat moet vooralsnog wel zonder publiek. Voorzitter Etty Kramer-Spriensma van het Frysk Ljeppers Bûn is blij dat de versoepelingen naar voren gehaald zijn. "Het geeft de jeugd mogelijkheden om snel weer de sportieve strijd aan te gaan." Binnenkort heeft zij overleg met de Polsstokbond Holland over het komende NK en FK fierljeppen.

Meer optimisme

De PC, de belangrijkste kaatswedstrijd, kan zoals het nu lijkt gewoon doorgaan op 4 augustus. Voorzitter Ids Hellinga is positief over de mogelijkheden. Binnenkort heeft hij nog overleg met de gemeente Waadhoeke over het evenement. "De vraag was alleen met hoeveel publiek het kan plaatsvinden. Daar was wel het nodige optimisme over, maar dat is sinds gisteren met de versoepelingen nog weer meer versterkt."