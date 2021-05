Omrop TIP: Filmportret van Titus Brandsma

Titus werd als Anno Sjoerd Brandsma geboren in Oegeklooster bij Bolsward in 1881. Hij werd karmeliet, hoogleraar en publicist. Als zeer betrokken priester zette hij zich in voor de emancipatie van de katholieke kerk.

Tegen het nazisme

Brandsma kwam openlijk in verzet tegen het nazisme. Begin 1942 werd hij opgepakt door de Duitsers en zwaar mishandeld. Een halfjaar later kwam hij om het leven in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma werd in 1985 door paus Johannes Paulus II zalig verklaard.