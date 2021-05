Omrop Fryslân presenteert Johan de Jong-boom voor beste particuliere natuurinitiatief

Omrop Fryslân gaat vanaf nu elk jaar de Johan de Jong-boom uitreiken. Het is een jaarlijkse prijs voor dé natuurliefhebber van Fryslân. De prijs is een eerbetoon aan bioloog Johan de Jong (80), die zo'n 36 jaar lang een wekelijkse natuurrubriek op de radio had. Zaterdag bij zijn afscheid is de prijs bekendgemaakt in het programma Op & Ut.