Sport- en muziekverenigingen blij met eind harde lockdown

Bij de sportverenigingen mag de jeugd tot en met 17 jaar vanaf 5 juni weer in competitieverband tegen elkaar sporten, maar nog wel zonder toeschouwers. Boven de 18 jaar mogen er voorlopig alleen wedstrijden worden gehouden tussen sporters van dezelfde club. Volwassenen mogen sporten in groepen van maximaal vijftig personen zonder anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Jongeren mochten dat al langer.

Al is het laat in het seizoen, voorzitter Johannes Woudstra van voetbalvereniging Zeerobben in Harlingen blijft voorzichtig positief. "Alles wat je nu nog meepakt, is meegenomen. Alles is beter dan alleen maar trainen zonder wedstrijden te spelen. Maar of het allemaal zal uitpakken zoals we dat graag willen, daar zijn nog de nodige vragen over."

Kantine niet open

De kleedkamers en douches gaan weer open. Ook de kantine en het terras van de sportverenigingen mag weer open, maar Woudstra denkt dat het effect daarvan nul is. "Wij hebben daar al even overleg over gehad, maar de kantine open zal niet gebeuren. Er mag geen publiek bij komen, dus waar doe je de kantine dan voor open?"

Spelers en staf worden ook geacht zo snel mogelijk na een wedstrijd weer te vertrekken. "Dus wie blijft hangen? Wie gaat op het terras?" Ook organisatorisch is het niet haalbaar voor de Zeerobben, zegt Woudstra.