Leegstand Noordwolde na meer dan tien jaar zo goed als opgelost

Het appartementencomplex ziet er nog nieuw uit. Het staat centraal in het dorp recht tegenover de supermarkt. "Het is eigenlijk wel een zichtlocatie", zegt Herman van Dijk. Hij is één van de drie ondernemers die de ruimte gekocht hebben. "Het stond 13 jaar lang leeg. De projectontwikkelaar had de appartementen vol maar de winkelruimte niet. Daar werd niets mee gedaan." Het was de drie ondernemers een doorn in het oog.

"We zijn gesprekken begonnen met de projectontwikkelaar en konden het overnemen", zegt supermarkteigenaar en mede-investeerder Hasker de Jong. Dat kon omdat sommige andere ondernemers zouden uitbreiden.