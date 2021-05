Omrop Fryslân radio: een nieuw, maar vooral ook vertrouwd geluid

En wat verandert er in het weekend?

In het weekend verandert er niet veel. Op zaterdag volgt na het nieuws in No yn Fryslân (8.00-9.00) Op & Ut.

Zaterdag Op & Ut: 9.00-12.00 uur

Douwe Heeringa en Roelof Lousma presenteren het uitgaans- en cultuurprogramma en brengen de beste tips. Naast een nieuwe recensierubriek schuiven de vertrouwde gasten Klaas Piekstra en Piet Paulusma aan. En we zetten de telefoon open voor mensen die hun eigen evenement onder de aandacht willen brengen.

Na het nieuws in No yn Fryslân (12.00-13.00) volgt Sneon in Fryslân (13.00-18.00) met Geert van Tuinen. Vijf uren radio met mooie (nostalgische) muziek, reacties van luisteraars en actuele sport.

Zondag

De zondag verandert niet. 's Ochtends beginnen we met Prelude (8.00-9.00), gevolgd door een kort nieuwsbulletin en daarna twee uur lang mooie muziek in Mei Douwe (9.00-11.00) en Buro de Vries (11.00-13.00) met interessante reportages en een nieuwsforum over actuele zaken. Snein yn Fryslân (1300-18.00) is met Johan Terpstra, die elke week een bepaald jaar als kroonjaar centraal stelt. Naast muziek komt ook de actuele sport aan bod.