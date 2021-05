Albert van Dijk neemt afstand van partijleider, maar blijft bij FvD: "Baudet trekt ons niet"

Recentelijk verliet Grite Wymenga de partij vanwege de Bevrijdingsposter die Forum op sociale media deelde, maar ze blijft wel aan als lid van de Friese fractie. De overgebleven fractie van vier heeft de keuze gemaakt om zich niet af te splitsen. "Wij zijn op die plaats gekozen, wij willen stabiliteit en wij willen deze vier jaren afmaken."

Provincie los van landelijke politiek

Van Dijk vindt zijn fractie autonoom is. "Voor ons is het belangrijkste dat we met zijn vieren bij elkaar blijven. We nemen vaak afstand van wat de FvD landelijk zegt, dat heb ik ook gedaan met die poster." Baudet wil ophef creëren, taboes doorbreken en fel discussiëren. "Dat is niet hoe ik politiek wil bedrijven, dat is niet waarom ik daar zit."

Referenda als politiek instrument

De FvD fractie maakt zich in Fryslân hard voor referenda. Van Dijk wil ervoor zorgen dat referenda als politiek instrument voor de provincie toegankelijker worden. "Voor mij is dat één van de belangrijkste redenen waarom ik überhaupt politiek actief geworden ben, om bestuurlijke vernieuwing op gang te krijgen. Ik denk dat er best nog wat misgaat."